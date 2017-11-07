Пока в Донбассе конфликт, инвестиций в Украину от ЕС не будет – Якубин

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Послам стран Запада в сейме Литвы представили так называемый "план Маршалла" для Украины, который предусматривает меры экономической поддержки и пакет финансовых инвестиций. Речь идет об "инвестиционном пуле" из средств европейских финансовых институтов, которые ежегодно должны "вливать" в украинскую экономику около 5 млрд долларов. И так — в течение 10 лет.

Цель проекта — помочь Украине адаптироваться к европейским стандартам за счет проведения реформ.

Литовские политики добиваются, чтобы "план Маршалла" для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите "Восточного партнерства", а также в Европарламенте. Однако не все одобряют эту идею.

Каковы перспективы реализации "плана Маршала" для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Потрібен Україні "план Маршала" чи ні?

– Давайте чесно говорити, ми до кінця не знаємо, які позиції будуть в цьому плані, тобто ми поки що чуємо загальні фрази з приводу того, що це буде певний план, орієнтований на фінансову допомогу, до речі, не лише Україні, але і ще декільком країнам так званого "Східного партнерства", я маю на увазі Грузії, можливо, Молдові, тобто план, який би стимулював економічно ці країни до більш тісної співпраці з ЄС, а також дозволив би покращити економічну спроможність цих країн.

Але, на жаль, поки що це — лише заяви, тобто навіть якщо ми говоримо про цей план в світлі майбутнього саміту "Східного партнерства", насправді цей саміт не має такого мандату, щоб приймати подібні плани, тобто ми маємо ці речі розуміти.

Поки що я, скоріше, бачу, що мова йде про мильну бульбашку, яка у нас знову вимальовується, спробу таку морквинку тримати перед країною, частиною країн "Східного партнерства", більш того, ініційованою з боку представників Балтійських країн, аніж про якийсь реальний план, тому що про реальний план подібних заяв не робив жодний єврочиновник, окрім представників окремих прибалтійських країн, але їх вплив на ЄС є не дуже високий.

Перший крок вже зроблено. Ви думаєте, що наступних кроків не буде?

– Ми маємо розуміти, що поки що йде мова лише – якщо ми говоримо про саміт "Східного партнерства — про те, що буде сформовано щось на кшталт нового формату "Східного партнерства" під назвою "Східне партнерство +".

Тобто для України, Молдови та Грузії буде спроба зробити додатковий режим взаємодії, але без надання перспективи на членство в ЄС, без можливості участи як повноцінні країни, без кандидатства у члени ЄС. Тобто поки що насправді це просто виглядає як чергова мильна бульбашка. Якщо ми подивимось уважно на рекомендації Європарламенту, що зроблені стосовно цього саміту, то там є просто згадки про те, що країни ЄС будуть готові стимулювати інвестиційне зростання України, але про жодний "план Маршала" там не йдеться.

Просто нагадаю, що свого часу це був такий план, ініційований США для відновлення економічної спроможності Західної Європи. Поки що жодних подібних ініціатив щодо відновлення економічної потужності в Україні не йдеться. Тим більше, я думаю, що навряд чи буде йтись до тих пір, поки у нас буде конфлікт на Сході.

П’ять мільярдів доларів щороку в українську економіку це – чимала допомога. Що має виконати Україна в обмін на ці гроші?

– Давайте говорити в цілому про те, що поки що це — лише заяви. Я не бачив жодного офіційного документу, підготовленого з боку ЄС під назвою "план Маршала" або "європейський план допомоги Україні". Більш того, я хочу сказати, що наскільки я розумію, на в рамках "Східного партнерства" президент буде просто представляти певні ідеї щодо такого плану, але про якийсь конкретний план, тим паче, узгоджений з ЄС, мова поки що не йде.

Якщо говорити про спроможності нашого парламенту, давайте чесно говорити, наш парламент навіть не може до цього часу заслухати звіт уряду, а вже займається питаннями, наприклад, бюджетування.

Чесно кажучи, я думаю, що якщо говорити про цей парламент, навряд чи від нього ми зможемо побачити якусь конкретну конструктивну роботу по таким проектам, якщо цей парламент не може вирішити питання конфлікту на Сході і взагалі не може інформувати Рахункову палату.

В світлі майбутніх виборів, чи будуть діяти політики консолідовано, якщо цей план буде схвалений і в перспективі – реалізований?

– З одного боку так, з іншого боку, ми маємо розуміти, що будь-яку зміну або будь-які пропозиції слід розуміти як реформу. У нас дуже багато говорилось про те, що ми підпишемо договір про євроасоціацію економічну, частину цього договору, і у нас почнеться якесь стрімке економічне зростання, збільшення доходів громадян.

Ми бачимо, що через декілька років після роботи цього договору, подібних речей поки що не спостерігається. Власне кажучи, до чого я веду, що якщо ми говоримо про цей умовний "план Маршала", поки він — на рівні якихось ідей, обговорень, то тут слід насправді бачити конкретні умови, якщо такий план буде сформований і підтриманий з боку ЄС, конкретні умови, на яких Україна зможе діяти в цьому плані, знову таки, до таких умов, наскільки я розумію, якщо ЄС його прийме, це буде, в тому числі, контроль за нашою економікою, тобто ЄС буде намагатись більш сильніше, більш активніше бути присутнім саме в контролі за тим, як економіка буде розвиватись, як будуть використовуватись кошти, якщо ЄС їх надасть.

Читайте также: Нужен ли "план Маршалла" Украине и ЕС?

Я в цьому не впевнений, тому що ми бачимо, що в самому ЄС є проблема з бюджетуванням, не до кінця зрозуміло, яка буде ситуація з Brexit Британії, з бюджетом ЄС, а це все — десятки мільярдів євро і, відповідно, якщо сам ЄС буде знаходитись в стані пошуку нових додаткових ресурсів своїх країн-членів, я не думаю, що справа просто дійде до так званого "плану Маршала" щодо України.

Від представників ЄС все частіше звучить розчарування щодо проведення українських реформ. Що далі має робити Україна?

– Оскільки ми розуміємо, що подібне обговорення, наприклад, на саміті "Східного партнерства", а потім, якщо буде створений відповідний мандат з боку органів ЄС, такий план, тому що очевидно, що тут одразу буде наступне питання щодо обговорення конкретних умов такого плану.

З іншого боку, я насправді не виключаю, що ця ідея про цей план деякою мірою… Чому ми бачимо таку активну участь президента у всій цій справі? Я не виключаю, що президент буде намагатись використати ідею про цей план для того, щоб він став своєрідною його виборчою кампанією або трампліном до виборчої кампанії, тому що президент може говорити: бачите, ми майже домовились з ЄС про план фінансової допомоги, тобто це, можливо, буде однією з таких стратегій виборчої кампанії з боку Петра Порошенка.

Якщо план буде схвалений і будуть виділені кошти, чи буде створена відповідна контролююча структура зі сторони ЄС?

– Скоріше за все, так, якщо ми уявимо, що цей план почне діяти, то, скоріше за все, ЄС, знову таки, як США робили щодо західноєвропейських країн, по-перше, захоче отримати повну інформацію про фінансові потоки в нашій країні, про економічні спроможності і лише після того сприймати конкретні програми щодо відновлення тієї чи іншої галузі.

З іншого боку, я не думаю, що ЄС буде фінансувати ті галузі, які будуть конкурентними в самому ЄС, тобто ми маємо також ці речі бачити. ЄС буде намагатись фінансувати лише ті галузі, які в ЄС є неспроможними, тобто сподіватись на те, що за допомогою такого плану, наприклад, ми зможемо фінансувати нашу аерокосмічну галузь або високотехнологічні галузі, я думаю, скоріш за все, ЄС на це не піде, тому що це — прямий конкурент європейським компаніям.

Але ми маємо бачити чітке бачення уряду цих речей, на які Україна погоджується, на які — ні. Але про що говорити, якщо у нас до цього часу уряд за півтора року не міг навіть звітуватись у парламенті.

К слову, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире Голоса Столицы заявил, что "план Маршалла" для Украины на самом деле — попрошайничество, и вероятность получения Украиной средств в этом случае — очень мала.