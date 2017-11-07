Конфликт в Донбассе. Волкер о двух вариантах действий России

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что у России есть два варианта действий в Донбассе. Об этом он сказал во время брифинга в Госдепе, сообщает "Голос Америки".

"У России есть два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии либо Приднестровье, то это им дорого обойдется. Однако, если захотят, они это сделают несмотря на большие расходы… Альтернатива — это когда Россия выведет свои силы и будет содействовать размещению миротворцев ООН, что принесёт всем мир и позволит продвигаться в воплощении минского процесса. Это — второй сценарий", — заявил Волкер.

При этом спецпредставитель Госдепа отрицает возможность превращения конфликта в Донбассе в продолжительный конфликт. "Международное сообщество не хочет еще одного Кипра. Не знаю, сколько лет уже есть миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина", — добавил он.

"Для россиян важно видеть политические шаги от Украины в рамках минского процесса. Например, тот факт, что Украина возобновила закон о специальном статусе 6 октября, — это важный политический шаг от Украины, который засвидетельствовал, что она соблюдает введение специального статуса, когда это будет возможно. Интересно, на следующей встрече они выдвинут что-то еще, но это было то, чего они хотели", — подчеркнул Волкер.

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Украина настаивает на том, что в Донбасс должна быть введена миротворческая миссия ООН, причем располагаться она должна на границе с Россией. Президент России Владимир Путин отмечал, что поддерживает идею о введении миротворцев, но эту процедуру необходимо согласовывать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, а находиться миротворцы могут только на линии соприкосновения.