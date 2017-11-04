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    В мире

    Волкер назвал точную дату встречи с Сурковым

    (обновлено: )25003
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Очередная встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с советником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет 13 ноября в Белграде. Об этом американский дипломат сообщил журналистам в пятницу, 3 ноября, передает dt.ua.

    Ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН в Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела свои войска из ОРДЛО.

    Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.

    Как сообщалось, 21 августа Волкер и Сурков провели первую встречу в Минске.

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