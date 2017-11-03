Волкер высказался о состоянии армии Украины

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Украина. Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что армия Украины находится в "хорошей форме" и смогла восстановиться после 2014 года.

Отвечая на вопрос журналистов, принято ли решение в США о поставках оружия в Украину, Волкер отметил, что у него "нет ничего нового на этот счет".

При этом он сообщил, что "каждая страна имеет право на самозащиту".

"Украина столкнулась с конфликтом на своей собственной территории", — сказал высокопоставленный американский дипломат.

Он подчеркнул, что "вооруженные силы Украины находятся в очень хорошей форме" и им удалось "восстановиться после 2014 года". В то же время он подчеркнул необходимость сфокусироваться на инициативе размещения миротворцев ООН на востоке Украины.

Ранее Волкер сообщил, что готов посетить непризнанные республики ДНР и ЛНР, как только в этих областях будет восстановлен мир и безопасность.