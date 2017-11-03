Волкер заведет конфликт в тупик, считают на Донбассе

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Позиция специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера относительно урегулирования ситуации в Донбассе является тупиковой. Об этом накануне заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в ходе онлайн-конференции с жителями Донбасса и Украины.

"Что касается позиции Курта Волкера, то его позиция, как минимум, не умна. Потому что ведет в тупик. И если Волкер, который был назначен для содействия урегулированию конфликта, то есть поиску выхода из него, будет, наоборот, заводить конфликт в тупик, то его просто уволят, как не справившегося с заданием", – пояснил Захарченко.

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При этом глава ДНР подчеркнул, что Минские договоренности по-прежнему должны оставаться площадкой для достижения консенсуса между конфликтующими сторонами.

"Мы не молчим! Наш голос в полной мере присутствует в международной повестке. Пусть и не всегда публично. Всему своё время", – отметил лидер самопровозглашенной республики.

К слову, обстановка в прифронтовых районах Донбасса по-прежнему остается сложной и напряженной – обстрелы с применением запрещенных артиллерийских орудий происходят практически ежедневно. К сожалению, не обходится без жертв, как среди военнослужащих, так и среди мирного населения по обе стороны. Так по данным властей Донецкой народной республики только на этой неделе в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских силовиков погибли 3 человека, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что с понедельника по мирным территориям было выпущено более полутора тысяч крупнокалиберных мин и снарядов, под огнем оказались два десятка прифронтовых населенных пунктов.

Кроме того, в пятницу 3 ноября под обстрел снова попала Донецкая фильтровальная станция, есть информация о повреждении инфраструктуры и оборудования предприятия. По счастливой случайности никто из сотрудников ДФС не пострадал, все работники вовремя укрылись в бомбоубежище. В настоящее время работа фильтровальной станции, которая обеспечивают питьевой водой Авдеевку, Ясиноватую и близлежащие населенные пункты продолжается, однако, очевидно, что повторение подобных обстрелов чревато аварийным отключением объекта, а значит, что без воды опять могут остаться десятки тысяч жителей проживающих по обе линии разграничения в Донбассе.

Отметим, что Донецкая фильтровальная станция постоянно попадает под обстрелы. За время вооруженного конфликта на территории станции уже зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов. Из-за регулярных боевых действий в районе Авдеевки и Ясиноватой ситуация на Донецкой фильтровальной станции сохраняется опасной, если не сказать – критической. Угроза возникновения экологической и гуманитарной катастрофы никуда не исчезла, результатом роста напряженности в районе ДФС может стать масштабная трагедия регионального уровня, так как на станции в случае бомбардировок возможна утечка хлора.

В то же время украинские военные обвиняют ополченцев в обстрелах позиций ВСУ, а также мирных территорий, подконтрольных Украине. Так, по сообщениям пресс-центра штаба АТО в Киеве ополченцы продолжают нарушать режим прекращения огня на луганском, донецком направлении, а также на юге региона в окрестностях Мариуполя. По официальным данным силовиков в результате боевых действий с начала недели погибли трое украинских военных, еще десять человек получили ранения.

Напомним, что ранее Курт Волкер заявил, что мнение Донецкой и Луганской народных республик не имеет значения в вопросах размещения миротворцев ООН в Донбассе. Заявление спецпредставителя Госдепартамента США также комментировали полномочные представители ДНР и ЛНР на переговорах Контактной группы в Минске. В официальном совместном комментарии Денис Пушилин и Владислав Дейнего подчеркивали, что силы ООН появятся в Донбассе только в случае одобрения их мандата в Донецке и Луганске.