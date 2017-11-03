наверх
03.11.201719:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Волкер выразил готовность посетить ДНР и ЛНР

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (187)

    (обновлено: )65111
    Отвечая на вопрос на брифинге в пятницу, может ли он посетить в будущем ДНР и ЛНР, Курт Волкер сообщил, что если удастся "достичь мира и безопасности" в этих областях, то он "хотел бы посетить Донбасс и Луганск", чтобы оценить лично ситуацию на месте.
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что готов посетить непризнанные республики ДНР и ЛНР, как только в этих областях будет восстановлен мир и безопасность.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    Отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге в пятницу, может ли он посетить в будущем ДНР и ЛНР, Волкер сообщил, что если удастся "достичь мира и безопасности" в этих областях, то он "хотел бы посетить Донбасс и Луганск", чтобы оценить лично ситуацию на месте.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Артем Сытник. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?