Волкер выразил готовность посетить ДНР и ЛНР

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что готов посетить непризнанные республики ДНР и ЛНР, как только в этих областях будет восстановлен мир и безопасность.

Отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге в пятницу, может ли он посетить в будущем ДНР и ЛНР, Волкер сообщил, что если удастся "достичь мира и безопасности" в этих областях, то он "хотел бы посетить Донбасс и Луганск", чтобы оценить лично ситуацию на месте.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.