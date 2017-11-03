наверх
03.11.201718:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Волкер сообщил, когда снова встретится с Сурковым по Украине

    (обновлено: )93
    Волкер назвал интересной инициативу России по размещению миротворческой миссии в Донбассе: "Это интересная инициатива от России. Мы обсуждали это с Украиной, Францией Германией и Россией".
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что следующая встреча с помощником президента России Владимиром Сурковым по Украине пройдет через несколько недель в Белграде.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как это, жить на линии фронта в Донбассе?

    Читайте также: Волкер, Донбасс и миротворцы

    Также Волкер назвал интересной инициативу России по размещению миротворческой миссии в Донбассе.

    "Это интересная инициатива от России. Мы обсуждали это с Украиной, Францией Германией и Россией. Интересно, может ли эта инициатива дальше развиться", — сказал Волкер в пятницу журналистам.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Артем Сытник. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?