наверх
27.10.201720:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Киев возмутился словами Путина о границе с Украиной

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (195)

    (обновлено: )40212
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер, украинская сторона выразила обеспокоенность недавним заявлением президента РФ о том, что российская сторона не собирается передавать Украине контроль над границей.
    Президент РФ В. Путин принял участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Украинская сторона обеспокоена заявлением президента России Владимира Путина об отказе передачи Киеву контроля над границей, которое он сделал во время Валдайского форума, сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

    Президент РФ В. Путин принял участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин на "Валдае": ключевые тезисы и шутки между ними

    "На заседании ТКГ украинская сторона выразила обеспокоенность недавним заявлением президента РФ, сделанной им на Валдайском форуме, о том, что российская сторона не собирается передавать Украине контроль над соответствующим участком границы", — говорится в сообщении.

    Олифер отметила, что украинская сторона в очередной раз передала представителям ДНР и ЛНР свои предложения по освобождению заложников.

    "Мы настаиваем на полном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольную частью российско-украинской границы", — отметила Олифер.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Диана Берченко
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые