Киев возмутился словами Путина о границе с Украиной

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Украинская сторона обеспокоена заявлением президента России Владимира Путина об отказе передачи Киеву контроля над границей, которое он сделал во время Валдайского форума, сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"На заседании ТКГ украинская сторона выразила обеспокоенность недавним заявлением президента РФ, сделанной им на Валдайском форуме, о том, что российская сторона не собирается передавать Украине контроль над соответствующим участком границы", — говорится в сообщении.

Олифер отметила, что украинская сторона в очередной раз передала представителям ДНР и ЛНР свои предложения по освобождению заложников.

"Мы настаиваем на полном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольную частью российско-украинской границы", — отметила Олифер.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.