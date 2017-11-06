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    Эксперт о главных итогах визита Волкера в Украину

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    По словам политэксперта, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, главная задача спецпредставителя Государственного департамента США Курта Волкера была – обсудить ситуацию на востоке Украины.
    РИА Новости Украина

    "Выставлялись реперные точки с Банковой в рамках его (Волкера) встречи с Сурковым. Проговаривалась стратегия дальнейших взаимоотношений в рамках урегулирования на Востоке. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим со стороны администрации президента действия в этом русле", – рассказал политэксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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    Ранее специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер отметил, что армия Украины находится в "хорошей форме" и смогла восстановиться после 2014 года. Отвечая на вопрос журналистов, принято ли решение в США о поставках оружия в Украину, Волкер отметил, что у него "нет ничего нового на этот счет".

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