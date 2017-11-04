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    Политика

    Амнистия и особый статус Донбасса: Волкер объяснил позицию Украины

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (212)

    (обновлено: )52608
    Как отметил Волкер, США в значительной мере присоединились к дипломатическим усилиям по Минскому процессу и активизации выполнения сторонами Минских соглашений.
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер объяснил, почему Украина не соглашается на амнистию ополченцев и особый статус Донбасса.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер заведет конфликт в тупик, считают на Донбассе

    Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, говорится в материале на сайте Госдепартамента США.

    Он заметил, что Соединенные Штаты в значительной мере присоединились к дипломатическим усилиям по Минскому процессу и активизации выполнения сторонами Минских соглашений.

    "На протяжении лет проблема заключалась в своего рода бесконечной дискуссии, в которой российская сторона говорит, что украинцы не выполняют политические шаги, предусмотренные в Минских соглашениях — такие шаги, как амнистия и особый статус для восточных украинских регионов, а также выборы. Украинцы говорят, что мы с большой радостью выполним эти шаги, если сможем, но мы не можем, потому что мы не имеем доступа к территории, где не соблюдается режим прекращения огня, где нет конца насилию, когда они полностью оккупированы. Как мы можем это сделать в физическом, практическом плане?" — подчеркнул Волкер.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    "И в дополнение к этому, очень сложно сделать так, чтобы эти вещи были проголосованы в парламенте Украины, когда на вашей территории идет война, а шаги, чтобы прекратить эту войну, не были сделаны", — добавил дипломат.

    Ранее специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер отметил, что армия Украины находится в "хорошей форме" и смогла восстановиться после 2014 года. Отвечая на вопрос журналистов, принято ли решение в США о поставках оружия в Украину, Волкер отметил, что у него "нет ничего нового на этот счет".

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