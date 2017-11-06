Донбасс снова в огне. В ожидании встречи Путина и Трампа?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Еще неделю назад, 27 октября, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг прогнозировал, что обострение ситуации в Донбассе неизбежно будет расти, так как стороны не отвели силы и средства.

"Мы видим их в непосредственной близости вдоль всей линии соприкосновения. Это приводит не только к нарушениям режима прекращения огня (а на прошлой неделе мы зафиксировали 3286 таких нарушений), а и неизбежно приводит к увеличению количества нарушений в будущем. Как подтверждает опыт, и как говорят наши предостережения в каждом случае, — эскалация неизбежна", — заявил тогда Хуг.

Как оказалось, прогнозы ОБСЕ подтвердились и на этот раз. В оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские военные в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка. Как сообщают украинские СМИ, северная часть Донецка – Киевский район – была обстреляна из артиллерии. Особенно сильно пострадал район Донецкого аэропорта и село Яковлевка.

Как известно, во время возможной встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме президент США Дональд Трамп собирается обсудить с лидером России Владимиром Путиным ситуацию в Северной Корее, Сирии и в Украине. Многие связывают эскалацию в Донбассе именно с этой встречей на высшем уровне.

Разборки на местном уровне

Однако политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков не усматривает прямой связи между эскалацией вооруженного конфликта в Донбассе и предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

“Мне кажется, что обострение конфликта вызвано более низкими, приземленными причинами. Может быть, военное начальство "шалит", может быть оно спровоцировано добробатовскими начальниками, может быть, там что-то не доделили или переделили, может, там пошел какой-то караван контрабанды… Там же ежедневно и ежечасно происходит очень много вещей, которые далеки от большой политики, хотя мы их выводим и интерпретируем на уровне большой политики. Например, в Югославии, когда была гражданская война в Боснии, очень много решали полевые командиры, и в какой-то момент эти игры совсем мелких полевых командиров, которые держали буквально одно-два села, выводились на уровень большой политики", — сказал Рудяков.

По мнению политолога, обострение конфликта в Донбассе – эта не работа "партии войны" как таковой, а трагическое стечение каких-то обстоятельств непосредственно вокруг линии разграничения на территории Донецкой, Луганской областей, которое носило локальный характер.

"Что касается встречи Трампа с Путиным, то там Украина будет упоминаться, но только под номером два или три. Главная тема там — Корея и роль России в Корее, которую американцы сейчас, насколько я понимаю, готовы признать и оформить эту роль РФ в урегулировании американо-корейского противостояния.

Второй номер — это, понятно, Сирия. Там есть вопросы, которые не будут афишироваться, но которые, я думаю, будут обсуждаться и прорабатываться на высшем уровне, лаконично, но уже по подготовленным наработкам.

И Украина – под номером "три", поскольку президентам об украинской ситуации пока еще нечего говорить — нет межанизма. Есть жесткая позиция Америки по Украине, которую Волкер на все лады озвучивает, и прикручивает и раззванивает, чтобы американская позиция выглядела мощной и русские боялись еще до того, как Трамп откроет.

Есть небольшие "наколочки" на компромисс, например русская резолюция по миротворческой миссии. И если по Корее Трамп и Путин, скорее всего, договорятся, то Украину они просто обсудят. А раз так, то Волкер будет и дальше продолжать челночную дипломатию и продвигать на уровне Волкер-Сурков какие-то вещи, которые на президентский уровень будут вынесены уже ближе к середине весны", — прогнозирует Рудяков.

Атака "ястребов"

В свою очередь политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко уверен, что обстрелы Донецка и предстоящая встреча президентов США и России взаимосвязаны.

“Как говорится, один раз — это случайность, два раза — совпадение, а три раза — тенденция. В данном случае, когда обострение в Донбассе происходит в двадцатый или тридцатый раз, — это уже не просто тенденция, а закономерность. Это делается намеренно, чтобы продемонстрировать, что все очень плохо, и необходимо принимать какие-то решения в поддержку той или иной стороны", — сказал Бондаренко в комментарии РИА Новости Украина.

При этом политолог затруднился ответить, кто именно стоит за обстрелами в Донбассе, но без санкций из некоего центра наших стратегических партнеров дело не обходится.

"Понятно, что на свой страх и риск ни Порошенко, ни Полторак, ни Турчинов не будут давать такие команды. Точно так же не давать такие команды, примером, Захарченко или Плотницкий. Каждый из перечисленных людей знают, что есть стратегические силы, которые могут "настучать по голове" за самоуправство.

Но в то же время есть силы, которые бы не хотели примирения нынешней команды Белого дома с Кремлем. В данной ситуации можно говорить о том, что именно эти силы, так называемые "ястребы", в американском истеблишменте стоят за разного рода действиями, которые сегодня наблюдаются и внутри Украины.

Беда украинского руководства в том, что оно не самостоятельно в своих действиях, Украина не получила субъектность и сегодня является фактически даже не протекторатом со стороны Соединенных Штатов, потому что в условиях доминиона решения принимает действующая власть. А в данной ситуации Украина является заложником интересов отдельной группы влияния в американском истеблишменте", — считает Бондаренко.

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По словам политолога, в то время, как для Трампа Украина – это некий неликвидный товар, который можно, в принципе, либо обменять, либо продать, либо отложить решение до лучших времен, то для "ястребов" Украина является как раз форпостом.

"Во-первых, для их действий относительно России для противостояния ей, во-вторых, для потенциального давления на Европейский союз, и в-третьих, это является универсальной, тем более естественной, преградой на пути создания зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Кроме того, для них Украина — полигон для обкатки новых технологий, от военных до политических", — пояснил Бондаренко.

Судьба Донбасса решится после выборов президента РФ

Что касается предстоящей встречи лидеров РФ и США, то по мнению эксперта, это будет не более чем очередная встреча "поговорить и сверить часы".

"Тем более, что все чудесно понимают, что о чем бы не говорили сегодня Трамп и Путин, все равно Трамп является заложником ситуации, которая определяется Конгрессом, и что в январе вступят в силу введенные против России санкции.

Кроме того, ни одна сторона не собирается уступать.

И третий момент — Путин абсолютно добился своего. У него сегодня более чем предпочтительные позиции в том плане, что ему удалось рассорить американский истеблишмент, внеся подозрения относительно "российского следа" в тех или иных ситуациях — сегодня все американские политики подозревают и обвиняют друг друга в работе на Россию. И еще ему удалось протянуть историю с Крымом и Донбассом практически до выборов.

Путин фактически получил свой сверх высокий рейтинг на 80% и сейчас он может просто сидеть в кабинете и решать судьбу собственных выборов, плюс ко всему начали ползти вверх цены на нефть, рубль укрепляется. То есть Путину удалось переждать главное лихолетье, и он, скорее всего, не пойдет на какие-либо компромиссы, а раз так, то и разговор с Трампом будет абсолютно пустым.

Таким образом ситуация в Донбассе не изменится до марта 2018 года, а после того, как состоятся выборы. Донбасс будет не нужен Путину абсолютно", — заключил политолог.