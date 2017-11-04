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    Миссия ООН в Донбассе: Порошенко и Тиллерсон обсудили планы

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (213)

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    Как стало известно, Порошенко и Тиллерсон выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых между президентами Украины и США во время их встречи в Нью-Йорке.
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН в Донбассе, сообщается на сайте украинского президента в субботу.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

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    "Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых между президентами Украины и США во время их встречи в Нью-Йорке. Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы", — говорится в сообщении.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. 

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