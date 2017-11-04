США надеются на "детальный разговор" с РФ по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости Украина. Спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что надеется на "детальный разговор" с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в ноябре на тему миротворцев ООН в Донбассе.

"Надеюсь на детальный разговор об этом (о миротворцах в Донбассе — ред.) в ноябре с Сурковым", — сказал он группе журналистов, комментируя инициативу РФ по миротворцам ООН в Украине.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.