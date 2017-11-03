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    Аналитика и комментарии

    Порошенко, Аваков: довести страну до ручки. Экспертные итоги недели

    (обновлено: )73430
    Раскол между президентом Порошенко и главой МВД Аваковым углубляется, США начали активно давить на "партию войны" и принуждать ее к примерному политическому поведению, а в случае с делом Каськива представители прошлой власти просто делятся ресурсами с нынешней.
    Президент Петр Порошенко на полигоне в Киевской области
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Самой горячей темой недели стало задержание Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) сына министра внутренних дел Арсена Авакова – Александра по так называемому "делу рюкзаков". Сыну главы МВД грозит 12 лет.

    Как квалифицировать действия НАБУ – как привет Авакову или ответ Авакову, могут быть различные варианты ответа, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. Он подчеркнул, что о самой ситуации в немецких СМИ написали, что это "хуже, чем при Януковиче".

    "Понятно, что это событие, которое может дать толчок для очень больших, серьезных продолжений. В том числе таких, о каких не хотелось бы говорить, потому что они несут опасность в том числе для государства", – сообщил эксперт.

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    В то же время Рудяков уверен, что "никакой украинский суд не сможет вынести никакого приговора Авакову, если разбирательство с этим делом перейдет в юридическую плоскость".

    "Дело, скорее всего, закончится ничем, но напряжение останется и будет перенесено на следующие ситуации…. Раскол между Аваковым и Порошенко и их группами продолжает углубляться", – заявил политолог.

    Самоубийственный конфликт

    Сейчас мы наблюдаем продолжение процесса большой "дружбы" между президентом и министром внутренних дел, подчеркнул политэксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

    Проверка рюкзака Авакова
    Иван Вадов/Facebook
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    "В социальных сетях они писали, что у них дружеские, теплые отношения. Они может быть, даже слишком теплые, местами горячие. И мы в очередной раз в этом убеждаемся. Конфликт есть, он нарастает. Он не новый, идет на протяжении многих лет. Просто иногда приобретает острую фазу", – сказал эксперт.

    Он отмечает, что эскалация конфликта политически не выгодна ни Авакову, ни Порошенко, поскольку в самом печальном формате может привести к развалу коалиции в Раде и досрочным выборам. А это, в определенном смысле, политическое самоубийство для "Народного фронта" и самоубийство для Авакова, протв которого могут открыть несколько криминальных дел. Также, уверен Разумков, ничего хорошего это не сулит для БПП – "поскольку сегодня они не готовы к качественному, эффективному проведению кампанию и получению результата на выборах".

    "Я думал, что в рамках этого уголовного производства у НАБУ появился новый фактаж, но тем не менее в суде мы этого не увидели. Поэтому, скорее всего, его (дело) будут спускать на тормозах. Все показали свою силу, но дальше будут договариваться", – спрогнозировал политолог.

    "Черная метка" для Авакова?

    Реанимации "дела рюкзаков" предшествовал визит спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, напомнил политолог, директор аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Аваков является ключевой фигурой в "Народном фронте", контролером силового ресурса, крепкие парни и всевозможные парамилитарные формирования давно напрягают Банковую, сообщил эксперт.

    "Скорее всего, стал вопрос о проблемах выполнения "Минска". Очевидно, в качестве части этой проблемы была названа фамилия министра внутренних дел и он этим делом получил "черную метку". Дали ясно понять, что если он будет путаться под ногами, его помножат на ноль. А такие возможности у наших внешних партнеров есть", – заявил Золотарев.

    Что касается самого дела в суде, "пока политические соплеменники Авакова-старшего кричат о патриотизме, его сын фактически занимается мародерством", отметил политолог. Хотя формально, с точки зрения бумаг, Аваков-младший чист.

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    "Добиться обвинительного приговора перспективы нулевые. И ни тюрьма, ни сумма младшему Авакову не грозят. Это предупреждение папе", – подчеркнул эксперт, добавив, что "дело рюкзаков" – лишнее доказательство того, что в Украине фактически нет правосудия.

    Будущее "партии войны"

    Обсудили эксперты и приезд Волкера в Киев. Павел Рудяков считает, что спецпредставитель США приезжал по своим делам: уже анонсирована встреча на высшем уровне президентов РФ и США Путина и Трампа, "к этому времени нужно подготовить какие-то реальные вещи".

    Схожее мнение – у Дмитрия Разумкова. Он сообщил, что главная задача Волкера была – обсудить ситуацию на востоке Украины.

    "Выставлялись реперные точки с Банковой в рамках его (Волкера) встречи с Сурковым. Проговаривалась стратегия дальнейших взаимоотношений в рамках урегулирования на Востоке. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим со стороны администрации президента действия в этом русле", – рассказал политэксперт.

    А Андрей Золотарев уверен, что американцы с помощью НАБУ начали "воспитывать "нашу партию" войны и принуждать ее к примерному политическому поведению".

    "Очевидно, в ближайшее время начнут всплывать нюансы договоренностей. Самое интригующее, как себя поведет нынешняя "партия войны", для которой любой формат урегулирования ситуации – смерти подобен, поскольку в Украине сформировалась целая инфраструктура войны. Люди, которые получают политические, финансовые дивиденды на конфликте – смирятся ли они с этим фактом?" – задается вопросом политолог.

    Главный вопрос сейчас в том, заявил Золотарев, сдетонирует ли этот политический кризис, или смирятся, отступят, проглотят.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
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    "Потому что мой прогноз – мы стоим на пороге глобального изменения политического ландшафта", – сказал эксперт.

    "Чистый договорняк"

    Еще одна яркая тема недели – экстрадиция-возвращение в Украину бывшего главы Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислава Каськива. 2018 год, отметил Павел Рудяков, может стать годом относительно массового возвращения Владиславов, Вячеславов и других людей с национальными именами.

    "Кто-то дает оценку, что Каськив освоил порядка 50 миллионов долларов, а вернул 7,5 миллионов гривен – это очень выгодное возвращение", – с иронией сказал эксперт.

    Наверняка у Каськива есть компромат на политиков, продолжил политолог, но "сейчас страна этим компроматом залита по уши, и лишний ушат компромата вряд ли может повлиять и на восприятие ситуации внутри Украины, и внешними игроками: у нас иммунитет к такому компромату".

    "А с точки зрения экономической – это чистый договорняк, бывшие делятся с нынешними и таким образом осваивают, с пользой для себя, средства, которые когда-то были выделены на строительство терминалов и т.д. – десятки объектов, которыми занималось Агентство, которое возглавлял Каськив", – обрисовал ситуацию Рудяков.

    Задача – легализоваться в Украине и улететь

    Дмитрий Разумков назвал возвращение Каськива добровольно-принудительным.

    "Поскольку исходя из того, что мы видели несколько месяцев назад, он не хотел возвращаться. После того как он попросил политического убежища (в Панаме) и стало становиться понятно, что он его не получит, пошли по принципу минимизации ущерба. В том числе политического, экономического, сохранения времени, проведенного на свободе", – сообщил эксперт.

    Было два варианта: его или бы экстрадировали, или он мог сделать это самостоятельно.

    "И с технологической точки зрения поступил очень грамотно. Закрыл 7,5 миллионов, которые ему вменяются относительно этого дела. Но даже если брать чистую математику, 7,5 миллионов гривен сегодня и та же сумма в 2013 году – это абсолютно разные цифры. И это уже хороший навар – фактически в 3 раза", – заявил политолог, добавив, что дальше Каськив будет идти по принципу защиты своих интересов и отстаивания своей позиции.

    Владислав Каськив
    УНИАН
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    Похоже на то, что Каськив попробует откупиться малой кровью и небольшими финансовыми ресурсами и таким образом легализировать себя на территории нашего государства, предположил Разумков.

    "Если это получится, то он снова благополучно, через какое-то время, сможет отправиться в Панаму, в Канаду – в любое другое государство. Что и произойдет", – подытожил эксперт.

    "Выйти ощипанным, но свободным"

    Сейчас у власти фактически нет доказательств преступности власти прошлой, а значит, нет доказательств легитимности нынешней, подчеркнул Андрей Золотарев, комментируя дело Каськива.

    "По инсайдерским источникам было ясно, что у Каськива положение – не радужное. Каськив поступил вполне рационально. Понял, что его могут выпотрошить до последней монетки…. Он понял, что лучше из этой ситуации выйти ощипанным, но свободным", – отметил политолог.

    В целом явление Каськива в Киеве можно записать в актив генерального прокурора Юрия Луценко, "у которого реально не хватает примеров эффективности работы Генеральной прокуратуры", считает политолог.

    "В целом Каськив не был той фигурой, с которой обсуждались важные, стратегические решения, чемоданов компромата из "панамского далека" он не привез", – заявил Золотарев.

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