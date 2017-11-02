Якубин: у Каськива есть компромат, но договорились они за...

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В отечественной политике реальные действия все чаще подменяются откровенным пиаром. Как, например, в случае с экстрадицией в Украину бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива. Не успел самолет с экс-чиновником приземлиться в Киеве, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко тут же объявил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину". Также глава ГПУ напомнил, что Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами Государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн гривен.

В свою очередь юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов назвал сообщение "Луценко" "дешевым пиаром". По его словам, Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, и вернулся в Украину за свой счет. Портнов добавил, что во вторник тот "свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям".

Политолог Алексей Якубин также не исключил, что в случае с Каськивым имели место определенные договоренности, связанные с тем, что возвращение экс-чиновника ГПУ может оформить как супер-достижение.

РИА Новости Украина Константин Гришин Политолог Алексей Якубин

"Если мы посмотрим на факты, то увидим, что эта история — не более чем "мыльный пузырь" и пиар. Получается, что Каськив сам просил об экстрадиции, сам оплатил себе билет и достаточно легко, за сумму в 160 тысяч гривен смог выйти под залог. Это говорит о том, что до этого экс-чиновник получил определенные гарантии, возможно, поделившись с кем-то из стороны обвинения. Каськиву, вероятно, гарантировали, что вернувшись в Украину, он создаст пиар-эффект, а с другой стороны, ему реально ничего не будет. Глава ГПУ Юрий Луценко будет использовать пример Каськива в качестве некоторого завершенного дела", — считает политолог.

Вместе с тем, эксперт не исключил, что у бывшего чиновника может иметься компромат на тех, кто сейчас пытается попиариться на его возвращении.

"В свое время Каськив работал во главе Агентства по привлечению инвестиций и вполне мог контактировать с действующим президентом Петром Порошенко, который был тогда министром экономического развития. Очевидно, что у Каськива имеется какой-то компромат, некие данные. Но думаю, что экс-чиновник, скорее, договорился за деньги и возможность попиариться для нынешней власти", — говорит эксперт.

По мнению Якубина, Генеральная прокуратура остается высоко заполитизированным органом.

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"Факты упорно свидетельствуют о том, что Юрий Луценко — пиар-политик на должности генерального прокурора. Силовое ведомство во многом работает на создание образа своего руководителя, как беспощадного борца с коррупцией. Помимо этого, ГПУ активно пытается потеснить в сторону, с "рынка", молодые актикоррупционные органы, показать свою большую эффективность. После Генпрокуратуры Луценко намерен продолжить политическую карьеру, а ведомство для него — не цель, а средство", - подытожил Якубин.