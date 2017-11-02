Процедура регистрации по месту жительства изменится - МВД

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел работают над усовершенствованием системы регистрации места жительства с целью ее упрощения для населения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Совершенствование будет осуществляться в течение следующих двух лет межведомственной рабочей группой, обязательства о создании которой взяло на себя Министерство внутренних дел", — говорится в сообщении.

В состав рабочей группы войдут специалисты и эксперты МВД, Минюста, Центризбиркома, Минсоцполитики, Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, Пенсионного фонда, Госкомстата, ГМС и других причастных органов государственной власти.

Сообщается, что члены рабочей группы будут исследовать наиболее страдающие от несовершенной системы регистрации места жительства слои населения, их количественный состав и типичные проблемы, а также разрабатывать соответствующие изменения законов Украины и подзаконных нормативных актов.

"МВД Украины видит своей задачей совершенствование существующей системы регистрации места проживания таким образом, чтобы она реально обеспечивала право каждого жителя Украины на свободный выбор места жительства и свободу передвижения, а также гарантировала его избирательные права в той местности, в которой он живет", — отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Ранее сообщалось, что в Украине заработает сервис регистрации брака онлайн.