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    Процедура регистрации по месту жительства изменится - МВД

    (обновлено: )17902
    Как отмечается, члены рабочей группы будут исследовать наиболее страдающие от несовершенной системы регистрации места жительства слои населения, их количественный состав и типичные проблемы.
    Паспорт и карта
    УНИАН

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел работают над усовершенствованием системы регистрации места жительства с целью ее упрощения для населения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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    "Совершенствование будет осуществляться в течение следующих двух лет межведомственной рабочей группой, обязательства о создании которой взяло на себя Министерство внутренних дел", — говорится в сообщении.

    В состав рабочей группы войдут специалисты и эксперты МВД, Минюста, Центризбиркома, Минсоцполитики, Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, Пенсионного фонда, Госкомстата, ГМС и других причастных органов государственной власти.

    Сообщается, что члены рабочей группы будут исследовать наиболее страдающие от несовершенной системы регистрации места жительства слои населения, их количественный состав и типичные проблемы, а также разрабатывать соответствующие изменения законов Украины и подзаконных нормативных актов.

    "МВД Украины видит своей задачей совершенствование существующей системы регистрации места проживания таким образом, чтобы она реально обеспечивала право каждого жителя Украины на свободный выбор места жительства и свободу передвижения, а также гарантировала его избирательные права в той местности, в которой он живет", — отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

    Ранее сообщалось, что в Украине заработает сервис регистрации брака онлайн.

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