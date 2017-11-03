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    Экономика

    Порошенко задекларировал более 1 млн грн дохода от вкладов в свой банк

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    В пятницу президент Украины Петр Порошенко задекларировал более миллиона гривен дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, в котором он опосредованно владеет 60% акций.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости  Украина. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще более 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ).

    Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Українські Новини".

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    Движение "Освобождение" / Facebook
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    В пятницу президент задекларировал 1 082 493 гривны дохода от вкладов в МИБ: 80 913 гривен, 97 151 гривну, 314 584 гривны и 589 845 гривен.

    Напомним, согласно финансовому отчету, в январе-сентябре Международный инвестиционный банк увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 78,364 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (31,4 млн гривен).

    Президент Украины Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка. Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.

    По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 23-е место (7,3 млрд гривен) среди 88 действующих банков.

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    Порошенко находится на пятой строчке составленного изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга 100 самых богатых украинцев в 2017 году. Первое место занимает Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.

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