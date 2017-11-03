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    Проверка на прочность. В сети показали "качество" рюкзаков Авакова

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (75)

    (обновлено: )71321
    На странице пользователя Ивана Вадова в Facebook размещено два видео, на которых видно, как рюкзаки рвутся при малейших усилиях. Утверждается, что именно эти рюкзаки сын главы МВД Александр Аваков поставлял воюющим в Донбассе подразделениям, подчиненным министерству.
    Проверка рюкзака Авакова
    Иван Вадов/Facebook

    "Правда о рюкзаках, как человек может на войну такое присылать и мутить на этом деньги!" — написал Вадов.

    Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику и доступны по ссылкам (см. видео 1, см. видео 2)

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. В среду, 1 ноября, Соломенсккий райсуд Киева отпустил Авакова-младшего под личное обязательство

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    Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

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