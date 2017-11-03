Конфликт Авакова с Порошенко никуда не делся - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Все фигуранты "дела о рюкзаках" отпущены под личное обязательство. Такие меры пресечения в среду до позднего вчера утверждал Соломенский районный суд Киева. Первому меру пресечения — в виде освобождения под личное обязательство избрали сыну главы МВД Александру Авакову. Его обязали носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не выезжать из города без ведома следственных органов. Также суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание Авакова-младшего законным.

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Двух других фигурантов — экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и харьковского предпринимателя Владимира Литвина суд также отпустил под личное обязательство.

Подоплеку задержания детективами НАБУ сына Арсена Авакова, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политтехнолог Сергей Гайдай.

Facebook Сергея Гайдая Сергей Гайдай

Можно ли решение суда по Авакову-младшему расценивать как договоренность? Наступление на команду Авакова прекратится?

— Нет. Я так не думаю, потому что это — стандартная процедура. Вряд ли бы суд принял решение об аресте и содержании под стражей, потому что в том же деле Романа Насирова и всех остальных стандартно наблюдается процедура, когда отпускают под домашний арест.

Почему именно сейчас НАБУ решило вспомнить от этом деле и пойти на такие жесткие меры, как задержание сына министра внутренних дел?

— Инсайдеры говорят о том, что конфликт между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым длится с самого начала, с 2014 года, когда Петр Алексеевич, который рассчитывал на выборах 2014 года на абсолютное большинство в Верховной Раде и на все рычаги власти, которые это большинство давало, неожиданно возник "Народный фронт", и пришлось делиться властью, и довольно серьезной властью, с людьми, которые не считают себя его людьми. Говорят, что с конца этого лета с возвращением в страну Михаила Саакашвили, Авакову было поручена "грязная работа" — не допустить этого сценария, не допустить Саакашвили в страну, заняться его экстрадицией и вообще выполнить работу, в которой Петр Алексеевич не хотел, чтобы тень падала бы на него, поскольку лишение гражданства и так понесло для него сильные репутационные риски. Говорят, Аваков отстранился от этой работы, и пришло наказание.

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Потому что Саакашвили не просто вернулся в страну, а есть акция под парламентом. Петр Алексеевич формально недоволен всем этим — Аваков отвечает. Потому что, как видите, он вообще снял охрану, при чем до сих пор не понятно, то ли арест сына был спровоцирован тем, что была снята охрана и оцепление под Верховной Радой, то ли наоборот, оцепление было снято как реакция на арест. Это — не суть важно. А то главное, что все понимают — во власти серьезнейший конфликт между Аваковым и Порошенко. А это уже следствие — арест сына. Хотя воспользовались тем делом, которое лежит уже 9 месяцев, и в данном случае, скажем так, воспользовались принципиальностью НАБУ, которое это дело в принципе открыло, и оно существовало. Поговаривают о том, что у Порошенко есть необходимые рычаги управлять Назаром Холодницким. Вот такой набор слухов, который подтвержден определенными действиями.

Вы считаете, что за этим стоит президентская команда?

— За этим стоит конфликт, серьезный конфликт во власти между Аваковым и Порошенко, между "Народным фронтом" и Порошенко.

Чем сейчас может ответить Аваков и его группа влияния?

— Я думаю, что ничем серьезным Аваков не ответит, по большому счету. Я думаю, договорятся каким-то образом, как это было с Арсением Яценюком. Яценюк ушел — договорились, Владимир Гройсман занял его место. Возможно, еще "Народный фронт" отдаст часть чего-то. Он вряд ли пойдет на прямой конфликт. Пока, все эти три года мы видим, что серьезного сопротивления или серьезных амбиций по взятию власти ни у Авакова, ни у его соратников нет.

Каковы Ваши прогнозы на следующую пленарную неделю Верховной Рады? Отразится ли на ее работе нынешняя ситуация?

— События под парламентом и стоящие там люди — все еще на месте. И 7 ноября именно это будет влиять, какие требования выдвинут люди, и насколько акция будет массовой, и никто ее не отменял. Именно этот фактор будет влиять, в том числе и на то, что будет 7 ноября, когда Рада начнет работать. А вообще, посмотрим, трудно что-то предположить.

Глава НАБУ Артем Сытник будет выступать перед Антикоррупционным комитетом. Будут ли "НФ" и команда Авакова организовывать контрнаступление на него?

— Я не знаю, честно говоря, что творится внутри. Тут только "вскрытие" покажет, надо ждать результатов.

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Напомним, что по словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, "конфликт" Порошенко и Авакова раздувают, чтобы отвлечь внимание от происходящих в стране процессов. В эфире "ГС" он также заявил, что украинцам должно быть все равно, дружат ли два политика, главное, чтобы они хорошо выполняли свою работу.