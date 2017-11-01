Решение суда по мере пресечения сыну главы МВД Авакову

Соломенский районный суд Киева отпустил сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, подозреваемого в растрате государственных средств, под личное обязательство. Соответствующее решение в среду вечером, 1 ноября, принял судья Виталий Украинец.

"Ходатайство удовлетворить частично. Выбрать меру пресечения в виде личного обязательства", — зачитал решение судья.

На сына министра возложен ряд обязательств: не отлучаться из населенного пункта проживания без ведома суда и следственных органов, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение миграционной службы паспорта для выезда за границу, воздерживаться от контактов со свидетелями и надеть электронный браслет.

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Решение суда можно обжаловать в течение пяти дней. Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание Авакова-младшего законным.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.