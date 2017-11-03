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    Порошенко: ракетчики и артиллерия должны быть готовы вернуться в Донбасс

    (обновлено: )25008
    Ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе и вступить в бой, заявил президент Украины Петр Порошенко.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе, если это понадобится.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

    "Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны", — заявил Порошенко в пятницу в ходе визита в воинскую часть в Киевской области.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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