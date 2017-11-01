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    Общество

    Сыну главы МВД грозит 12 лет

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    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (42)

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    Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в среду сообщил, что Александру Авакову и Сергею Чеботарю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
    Александр Аваков. Архивное фото
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    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Сыну министра внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, заявил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
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    "Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Но опять же, если вина будет доказана в суде", — сообщил глава САП.

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    Он также добавил, что сам министр внутренних дел Арсен Аваков не фигурирует в данном деле.

    Ранее он сообщил, что следствие будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов "дела рюкзаков" с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.

    Накануне прошли обыски у сына главы МВД в рамках расследования дела о рюкзаках, которые министерство закупило в 2015 году. В МВД назвали это дело попыткой дискредитации министра и его семьи. Помимо сына Александра Авакова и Сергея Чеботарь задержан бизнес-партнер сына Авакова Владимир Литвин.

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