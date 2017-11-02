Сын главы МВД о суде: попытка давления на отца

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр назвал "дело рюкзаков" попыткой политического давления на его отца. Такое заявление он сделал в четверг, 2 ноября, на своей странице в соцсети Facebook.

"Уголовное расследование в отношении меня не имеет ничего общего с юриспруденцией и борьбой с коррупцией – это попытка политического давления на моего отца", – написал Аваков.

Пост Александра Авакова

Также он сообщил, что не получал денег из госбюджета.

"Ни я, ни предпринимательские структуры, которые имеют отношение ко мне или нашей семьи, никогда не получали ни копейки из госбюджета, а тем более бюджета МВД. Это наша принципиальная позиция", – отметил он.

В то же время сын министра МВД уверен, что сможет защитить свое имя и доказать свою невиновность.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. В среду, 1 ноября, Соломенсккий райсуд Киева отпустил Авакова-младшего под личное обязательство.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.