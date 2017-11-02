Суд отпустил третьего фигуранта "дела о рюкзаках Авакова"

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из фигурантов "дела о рюкзаках для МВД" — руководителю IТ-компании Turboseo Владимиру Литвину — в виде личного обязательства. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об аресте Владимира Литвина.

При этом суд обязал Литвина носить электронный браслет.

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Владимир Литвин был представителем фирмы-победителя тендера МВД на закупку рюкзаков. В дальнейшем эта компания была признана фиктивной. Сам Литвин отказался комментировать связь с фиктивной компанией, а также дружбу с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым.

"Я должен согласовать с детективом, что я имею право комментировать, чтобы не нарушать тайну следствия", — сказал Литвин.

Фото из открытых источников Фигурант "дела о рюкзаках" Владимир Литвин

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. В среду, 1 ноября, Соломенсккий райсуд Киева отпустил Авакова-младшего под личное обязательство.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.