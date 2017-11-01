Следом за Аваковым. Чеботаря также отпустили под личное обязательство

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и отпустил экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, подозреваемого в растрате государственных средств, под личное обязательство. Таким образом, суд отказался от ареста Чеботаря с альтернативой залога в 5 млн гривен, сообщает "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что еще одного фигуранта "дела о рюкзаках" — сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра — также отпустили под личное обязательство.

По словам стороны защиты, у Чеботаря плохое состояние здоровья — он перенес операцию из-за онкозаболевания. Сейчас, по словам его адвокатов, у него нет желудка и клапан в сердце, он лечился в немецкой клинике "Шарите". А в 2016 году он три месяца провел в коме.

Во время заседания суда народный депутат от фракции "Народный Фронт" Татьяна Чорновол хотела взять Чеботаря на поруки.

Также адвокаты Чеботаря отмечали, что видео, на котором присутсвует человек, похожий на Александра Авакова, сфальсифицировано, поскольку, по словам экс-заместителя главы МВД, сына Арсена Авакова никогда не было в его кабинете. Кроме того, сторона защиты отметила, что следователи исследовали не оригинал видео.

В то же время сторона обвинения считает видео оригинальным, так как, по их утверждениям, его взяли с сервера СБУ. Также в материале дела есть показания сотрудника Службы безопасности, который проводил эту запись.

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Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.