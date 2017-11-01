Спиридонов: Аваков уже готовит ответный удар за сына

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у сына главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова — Александра в Киеве и Харькове, после чего он был задержан в рамках так называемого "дела о рюкзаках" для МВД — по растрате государственных средств при их закупке. Сыну министра уже предъявлены обвинения в растрате и завладении госимуществом.

Обыски у отпрыска министра не обошлись без скандала — полиция оцепила в Харькове дом, заблокировав выход сотрудникам НАБУ. Силовики аргументировали свои действия спецмероприятиями в связи с получением сообщения о минировании. Также накануне в Соломенский суд Киева, где ожидалось рассмотрение меры пресечения для Александра Авакова, прибыли вооруженные люди, экс-советник главы МВД Илья Кива и молодые люди спортивной наружности.

Наряду с этим МВД распространило заявление, что Авакова и членов его семьи пытаются дискредитировать путем распространения недостоверной информации.

Александр Аваков заявил, что процессуальные действия НАБУ связаны с совершенно "политизированным, ангажированным политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее…".

Сам министр считает, что его сын не имеет никакого отношения к коррупционным преступлениям. "Ни мой сын, ни фирмы в которых он учредитель не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", — написал министр в Facebook.

Политолог Николай Спиридонов, комментируя задержание сына Авакова, отметил, что в стране усилилась внутривидовая борьба между представителями действующей власти.

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"По Александру Авакову всё более чем серьёзно и уже сегодня мы можем увидеть суд по избранию ему меры пресечения. Аваков-старший явно не тот человек, который "проглотит" арест своего сына. Скорее всего, он тоже придумает и осуществит ответный удар", — написал Спиридонов в Facebook.

По его словам, возможно, ответом Авакова на задержание сына является как раз его решение о снятии охраны с палаточного городка протестующих под зданием парламента.

Facebook Николая Спиридонова Скриншот с сайта Facebook

"Что это означает? Это означает, что ресурсная база Украины настолько уменьшилась, что "схватка бульдогов под ковром" переросла в открытую фазу. На всех не хватает, особенно в том объёме, в котором привыкли получать", — отметил эксперт.

Спиридонов также выразил мнение, что "хищные звери" уже готовы вцепиться друг другу в глотки вполне открыто.