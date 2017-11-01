Заседание суда по делу сына Авакова. Онлайн

Соломенский районный суд Киева приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру, который является фигурантом дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что Александр Аваков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова. По данным СМИ, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — начале 2015 гг. Также сообщилось о задержании сына Авакова.