Сына Авакова задержали после обысков - Кива

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что сын главы МВД Арсена Авакова Александр задержан после сегодняшнего обыска детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Он добавил, что держит связь с семьей главы МВД.

Ранее во вторник детективы НАБУ пришли с обыском к сыну Авакова, министр подтвердил это сообщение.

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", — сказал Кива в эфире телеканала "112 Украина".

facebook.com/grytsenko.alex Обыски у сына Арсена Авакова Александра

На данный момент другой информации, подтверждающей слова Кивы нет.

НАБУ в 2016 году получило в подследственность производство относительно хищения в крупных размерах и злоупотребление служебным положением в руководящей структуре МВД при закупке по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд подразделений в АТО. По решению суда детективы получили доступ к счетам компании "Днипровенд", которую связывают с сыном главы МВД Александром Аваковым. Расследование дела длится уже почти год.

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В феврале 2016 года появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на Александра Авакова обсуждает с мужчиной, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии тактических рюкзаков для подразделений ведомства по, очевидно, завышенной цене.