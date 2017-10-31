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    Общество

    Сына Авакова задержали после обысков - Кива

    (обновлено: )76450
    Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что Александр Авакова задержан с целью манипулировать министром МВД и иметь "возможность давления на его решение".
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Алексей Гриценко в facebook

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что сын главы МВД Арсена Авакова Александр задержан после сегодняшнего обыска детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Он добавил, что держит связь с семьей главы МВД.

    Ранее во вторник детективы НАБУ пришли с обыском к сыну Авакова, министр подтвердил это сообщение.

    "Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", — сказал Кива в эфире телеканала "112 Украина".

    facebook.com/grytsenko.alex
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра

    На данный момент другой информации, подтверждающей слова Кивы нет.

    НАБУ в 2016 году получило в подследственность производство относительно хищения в крупных размерах и злоупотребление служебным положением в руководящей структуре МВД при закупке по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд подразделений в АТО. По решению суда детективы получили доступ к счетам компании "Днипровенд", которую связывают с сыном главы МВД Александром Аваковым. Расследование дела длится уже почти год.

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    В феврале 2016 года появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на Александра Авакова обсуждает с мужчиной, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии тактических рюкзаков для подразделений ведомства по, очевидно, завышенной цене.

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