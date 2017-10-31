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    Обыски у сына Авакова: СМИ сообщили о минировании здания

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (4)

    (обновлено: )4310
    По данным СМИ, после распространения в СМИ информации об обысках в сына Авакова правоохранителям поступило сообщение о минировании. Людей из здания эвакуировали.
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В полицию поступило анонимное сообщение о минировании здания в Харькове, где детективы Антикоррупционного бюро проводят обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, передает УНН.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Масштабные обыски у сына Авакова в Харькове

    "На Мироносицкой, 22 идут обыски у сына Авакова (Александра), обыски проводит НАБУ. После распространения в СМИ информации об обысках правоохранителям поступило сообщение о минировании. Людей из здания эвакуировали. Сейчас правоохранители перекрыли улицу", — говорится в сообщении агентства.

    Также украинские СМИ сообщают, что полицейские окружили здание и заблокировали внутри сотрудников НАБУ.

    Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что НАБУ проводит обыски в семье Авакова. По данным издания, обыски проходят у его сына Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года.

    Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом также сообщалось о задержании сына Авакова.

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