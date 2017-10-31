Обыски у сына Авакова: СМИ сообщили о минировании здания

057.ua

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В полицию поступило анонимное сообщение о минировании здания в Харькове, где детективы Антикоррупционного бюро проводят обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, передает УНН.

"На Мироносицкой, 22 идут обыски у сына Авакова (Александра), обыски проводит НАБУ. После распространения в СМИ информации об обысках правоохранителям поступило сообщение о минировании. Людей из здания эвакуировали. Сейчас правоохранители перекрыли улицу", — говорится в сообщении агентства.

Также украинские СМИ сообщают, что полицейские окружили здание и заблокировали внутри сотрудников НАБУ.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что НАБУ проводит обыски в семье Авакова. По данным издания, обыски проходят у его сына Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года.

Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом также сообщалось о задержании сына Авакова.