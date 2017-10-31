СМИ узнали, когда сыну Авакова суд изберет меру пресечения

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Сына главы МВД Арсена Авакова Александра доставили в офис НАБУ в Киеве, где ему вручат уведомление о предоставлении статуса подозреваемого в уголовном деле о растрате госимущества.

Как сообщает Insider, в среду должно состояться заседание суда.

"По информации Insider, сразу после задержания сына министра внутренних дел повезли в офис НАБУ, где он находится до сих пор. Детективы бюро намерены предъявить ему подозрение в растрате и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Суд по избранию Авакову-младшему меры пресечения должен состояться 1 ноября", — говорится в публикации Insider во вторник.

В сообщении отмечается, что Специальная антикоррупционная прокуратура намерена просить для сына Авакова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, сумма залога пока неизвестна.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом СМИ сообщили о задержании сына Авакова.