Нардеп Лещенко подтвердил задержание сын Авакова в Киеве

057.ua

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – Александр Аваков задержан в Киеве, сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко в Facebook.

По его словам, здесь же суд будет избирать ему меру пресечения.

"Тем временем, обыски в Харькове срывают Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении. К зданию НАБУ в Киеве стягивается Нацгвардия — мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление здесь", — отметил нардеп.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом в украинские СМИ сообщили о задержании сына Авакова.