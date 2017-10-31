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    Общество

    Нардеп Лещенко подтвердил задержание сын Авакова в Киеве

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (10)

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    Как отметил нардеп, "к зданию НАБУ в Киеве стягивается Нацгвардия - мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление здесь".
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – Александр Аваков задержан в Киеве, сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко в Facebook.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Масштабные обыски у сына Авакова в Харькове

    По его словам, здесь же суд будет избирать ему меру пресечения.

    "Тем временем, обыски в Харькове срывают Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении. К зданию НАБУ в Киеве стягивается Нацгвардия — мой источник говорит, что там уже стоят два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление здесь", — отметил нардеп.

    Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом в украинские СМИ сообщили о задержании сына Авакова.

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