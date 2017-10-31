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    Общество

    НАБУ разъяснило, почему проводит обыски у сына Авакова

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (7)

    (обновлено: )276
    НАБУ подтвердило, что под процессуальным руководством прокуроров САП проводят обыски в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков МВД.
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что проводит обыски в рамках уголовного дела о возможной растрате госсредств при закупке рюкзаков МВД.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Масштабные обыски у сына Авакова в Харькове

    Между тем бюро не назвало фамилии фигурантов, у которых идут обыски.

    "В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры — ред.) сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков министерством внутренних дел Украины. Обыски проводятся по месту жительства вероятных фигурантов производства", — говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

    О возможных задержанных также не сообщается.

    Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом в украинские СМИ сообщили о задержании сына Авакова.

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