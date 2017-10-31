НАБУ разъяснило, почему проводит обыски у сына Авакова

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КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что проводит обыски в рамках уголовного дела о возможной растрате госсредств при закупке рюкзаков МВД.

Между тем бюро не назвало фамилии фигурантов, у которых идут обыски.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры — ред.) сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков министерством внутренних дел Украины. Обыски проводятся по месту жительства вероятных фигурантов производства", — говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

О возможных задержанных также не сообщается.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом в украинские СМИ сообщили о задержании сына Авакова.