Адам Осмаев: от террориста до комбата и друга Авакова

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В истории с покушением на Адама Осмаева и убийством его супруги, которая снова закрыла его от пуль или даже за которой он спрятался и выжил, надо долго разбираться. Сама же фигура чеченского подрывника не однозначна, но не настолько значима, чтобы привлекать к его ликвидации диверсантов заброшенных спецслужбами РФ. Но то, что Осмаев кому-то серьезно насолил — неопровержимый факт.

Чеченский патриот и террорист

Адам Осмаев родился 2 мая 1981 года в городе Грозном в богатой и влиятельной семье. В 1996 году Осмаевы переехали в Москву, где Адам, поступил в Московский государственный институт международных отношений используя связи одного из родственников. А в 1999 года Осмаев уехал учиться на экономиста в Букингемском университете (The University of Buckingham) в Англии, но был отчислен за неуспеваемость буквально сразу же. Зато в Англии он в мечети познакомился с чеченцами, которые обучили его минно-взрывному делу и где он попал под влияние вахаббитов, о чем рассказал один из его родственников.

В Украину Адам Осмаев пожаловал после неудачного покушения на Рамзана Кадырова. В ночь на 9 мая 2007 года Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось предотвратить теракт в Москве. В машине ВАЗ-2107, припаркованной на Профсоюзной улице, силовики нашли радиотелефон, автомат Калашникова, 20 кг пластита и "20-литровую канистру с бензином и два компьютерных системных блока, в одном из которых оказалась коробка с металлическими шариками". Задержать его удалось в феврале 2012 года в Украине.

5 января в Одессе, в квартире на улице Тираспольская, прогремел взрыв. В разрушенном жилище было обнаружено тело уроженца Чечни Руслана Мадаева. А 28-летний уроженец Казахстана Илья Пьянзин получил ожоги 2-й степени и был госпитализирован. Третьему квартиранту, Адаму Осмаеву, удалось скрыться еще до пожара. Лишь спустя месяц, 4 февраля, Адам был задержан в Одессе. Как оказалось, террористы готовили покушение, учились делать бомбу из подручных средств. Их объектом, по данным сотрудников ФСБ должен был стать премьер-министр РФ Владимир Путин. А куратором был Джахар Дудаев, который высылал инструкции лично Осмаеву. Осмаев попал на скамью подсудимых по ряду статей, в том числе и организацию теракта. Но 18 ноября 2014 года Приморский районный суд Одессы отпустил на свободу Адама Осмаева. Суд признал его виновным в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, неосторожном уничтожении чужого имущества и подлоге документа. Осмаева приговорили к 2 годам 9 месяцам 14 дням тюремного заключения, а так как он уже отбыл этот срок в следственном изоляторе, выпустил на свободу.

Судимый командир батальона

Практически сразу же после освобождения Осмаев записался в батальон имени Джахара Дудаева, который был создан в марте 2014 года в Дании специально для участия в вооруженном конфликте в Украине. Инициатором его создания было общественно-политическое движение "Свободный Кавказ".

Командир батальона Иса Мунаев, был участником многих терактов на Северном Кавказе. Небезызвестным Асланом Масхадовым в 1999 году был назначен комендантом города Грозный. А 2 февраля 2015 года, после гибели командира батальона Исы Мунаева, занял его место и получил звание майора.

В батальоне так же воевал экс-заместитель министра обороны Азербайджана Иса Садыгов. Участник войны в Нагорном Карабахе. В 2001 году правительством Азербайджана объявленный в международный розыск. Известные в прошлом чеченские боевики Руслан Эльтаев, Ильяс Мусаев, Ибба Шейхи. В этом же батальоне числился чеченский разведчик Тимур Махаури (настоящее имя — Али Тимаев), машину которого вместе с ним взорвали 8 сентября этого года на Бессарабской площади в Киеве. В СБУ заявили, что на Махаури трижды совершали покушения спецслужбы Российской Федерации, он якобы был "личным врагом" главы Чечни Рамзана Кадырова. Но убийство Махаури не раскрыто, полиция так и не установила кто и зачем заложил бомбу, все списали на "российский след".

Впрочем, Осмаев и сейчас уверен, что покушение было организовано на них с женой. Но погибла Амина. По его мнению, это дело рук России. Кроме того, он считает, это продолжением покушения на Мосийчука, который был ранен после взрыва возле телеканала "Экспрессо".

После первого покушения Осмаев тоже заявлял, что это дело рук спецлужб. Но явно что-то пошло не так, потому что задержанный киллер уверяет, что его никто не вербовал и он вообще не собирался убивать Осмаева и Окуеву. Да и поверить в том, что спецслужбы нанимают для работы косоруких киллеров, сложно. Зато Осмаев получил благословение и наградной пистолет из рук министра МВД Арсена Авакова и даже выделил охрану, от которой они отказались.

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Кровная месть

Кому перешли дорогу эти люди, сложно понять. По сути, это больше смахивает на бытовые разборки.

"Прежде чем говорить о политики, надо поговорить о криминале. Осмаев с приятели изготавливали взрывное устройство на квартире в Одессе, был задержан и судим. Игорь Мосийчук тоже готовил взрыв, в его офисе была найдена взрывчатка, за что был задержан и приговорен, но потом амнистирован. В этом случае, в покушении на Осмаева и Окуеву больше похоже на личные мотивы. По сути, эти люди ничем не примечательны — Окуева врач на Майдане, снайпер в АТО. Возможно, как снайпер кого-то уничтожила и была засвечена и теперь ей отомстили "кровники". Ну не настолько они публичные фигуры, чтобы вокруг них плелись заговоры. Это что-то очень местечковое и больше похоже на разборки.

Даже странное первое покушение, когда киллер сидит за рулем и пытается убить сидящих двоих человек на заднем сидении в тесном автомобиле, очень неправдоподобное. И где сейчас этот киллер?! Он явно не приехал их убивать, там был неприятный для них разговор", — отмечает в комментариях РИА Новости Украина генерал СБУ Василий Вовк.

Можно предполагать разное. Но одно очевидно, что это очередной "глухарь" в копилке МВД.