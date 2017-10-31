МВД отреагировало на обыски и задержание сына Авакова

kh.depo.ua

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. МВД Украины заявляет, что главу ведомства Арсена Авакова и членов его семьи пытаются дискредитировать путем распространения недостоверной информации.

"В течение всего времени работы на должности министра внутренних дел Украины в отношении министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирование мер, принимаемых МВД для… оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства", — говорится в заявлении МВД.

Также МВД считает обыски Национального антикоррупционного бюро у сына министра внутренних дел политическими, и не обоснованными юридически.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции", — говорится в заявлении.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом в украинские СМИ сообщили о задержании сына Авакова.