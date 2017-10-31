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    Общество

    Сына Авакова везут в суд, в здание зашла группа людей с оружием - СМИ

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    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (7)

    (обновлено: )97080
    По данным СМИ, в настоящее время сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра везут в Соломенский районный суд Киева. В здании суда находятся несколько десятков человек с оружием.
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
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    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра везут в Соломенский суд Киева, где во вторник ему могут избрать меру пресечения, сообщает "Страна".

    По данным интернет-издания, в помещении находятся около 30 человек с оружием.

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    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева

    Позже в здание суда прибыл экс-советник главы МВД Илья Кива. Он говорит, что это люди — его друзья, ветераны АТО. При этом Кива заверил, что оружия у них нет.

    Сына Авакова пока в зал суда не привезли.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Масштабные обыски у сына Авакова в Харькове

    В свою очередь в Соломенском суде Киева АСН не подтвердили информацию о том, что сегодня там будут избирать меру пресечения задержанному в Киеве Александру Авакову. Пресс-секретарь суда Яна Квитченко заявила, что на данный момент соответствующего ходатайства в суд не поступало. Также она не стала уточнять, по какому адресу из двоих филиалов суда будет проводиться слушание в случае, если ходатайство по Авакову поступит.

    Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко подтвердил, что сын министра внутренних дел задержан правоохранителями, ему изберут меру пресечения.

    "Сын Авакова задержан в Киеве, будут выбирать меру пресечения. Тем временем возле НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) микроавтобусы Нацгвардии, которая ничего не объясняет", — написал Лещенко в Twitter.

    Сергей Лещенко/Twitter, 31 октября 2017

    Глава МВД Арсен Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. В Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

    Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье Авакова. Обыски подтвердил и сам министр. 

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