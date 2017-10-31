Сына Авакова в окружении силовиков привезли в НАБУ

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Сына главы МВД Александра Авакова, задержанного по подозрению в растрате бюджетных средств, доставили в НАБУ. Об этом сообщила журналист Наталья Седлецкая в своем аккаунте в Facebook.

"Сына министра внутренних дел доставили в здание НАБУ. Там Александру Авакову должны зачитать сообщение о подозрении, а затем доставить в суд для избрания меры пресечения", — написала она.

Наталья Седлецкая в Facebook Алекснадра Авакова в окружении силовиков привезли в НАБУ

Ранее во вторник сообщилось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова. По данным СМИ, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — начале 2015 гг. Также сообщилось о задержании сына Авакова.