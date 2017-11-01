Бортник: в "деле Авакова" подозреваемым нет числа

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Дома у сына главы МВД Арсена Авакова детективы НАБУ проводят обыски. По словам пресс-секретаря НАБУ Светланы Олифиры, обыски проводятся не только в Харькове, но и в Киеве. Также в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ задержали экс-замминистра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и самого сына главы МВД Александра Авакова.

Это задержание, как и обыски у Авакова-младшего, проводились в рамках производства о закупке в 2015 году МВД скандальных рюкзаков для бойцов Нацгвардии. Их приобрели по завышенной цене у фирм с признаками фиктивности.

Свою оценкам действиям детективов НАБУ в Харькове в эфире радиостанции Голос столицы дал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Є повідомлення, що поліція цілим кордоном заблокувала детективів НАБУ в будинку, де триває обшук. При цьому поліція каже, що будинок нібито заміновано, як це розцінювати?

— Складно сказати, я думаю, що слідчі дії в такій важливій справі, тим паче, в якій фігурують рідні міністра внутрішніх справ, можуть вимагати таких особливих заходів безпеки і охорони місця проведення обшуку. Але я думаю, що навіть в цій такій резонансній справі не варто розраховувати на якесь швидке рішення і покарання можливих винуватих, адже жодна резонансна справа сьогодні не доведена до кінця і всі вони перетворилися на "висяки", які створюють більше інформаційний і політичний фон, ніж правовий результат.

ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляють, що дійсно НАБУ затримало сина міністра внутрішніх справ Олександра та екс-заступника Авакова Сергія Чоботаря. Навіщо влаштовувати "маскі-шоу" в Харкові, якщо фігурантів справи затримали?

— Я думаю, що підозрюваних може бути набагато більше. І фігурантів цієї справи. Крім того, існує ризик знищення доказів, тому що дійсно всі — дуже вагомі гравці в правоохоронних і силових органах. В будь-якому разі, я думаю результат цієї ситуації залежить від того, наскільки сам Аваков її зрозуміє, чи буде він її вважати атакою третьої сили, умовно кажучи, західних партнерів, а це виглядає логічно, після справи Насірова, Полякова, Розенблата, Мартиненка, і сьогодні — ситуація навколо сина Авакова. Чи буде він вважати це атакою Банкової, оточення президента, і тоді нас очікує повноцінна політична криза з дуже вірогідним результатом у вигляді дострокових парламентських виборів, зараз все залежить від того, як Аваков і його оточення оцінять цю ситуацію, але, безумовно, це — серйозна криза для міністра внутрішніх справ, серйозний йому виклик, серйозне питання, можливо, про його відставку, і взагалі, ставиться під великий знак питання будь-яке його політичне майбутнє після 2019 року.

Хто стоїть за цими обшуками?

— Важко мені сказати. Я думаю, не в інтересах Банкової саме сьогодні провокувати цю кризу на фоні протестів під парламентом, все ж таки мені видається, що тут є певний слід наших західних партнерів, які вимагають вже результатів в боротьбі з корупцією. Саме тому йде низка справ — то проти БПП, оточення президента, то проти "Народного фронту", Мартиненка, Авакова, Розенблата, справа Насірова і багато інших, які дуже серйозні кризи для влади в цілому створюють.

Нацгвардійці покинули периметр наметового містечка під Верховною Радою. Ці події якось пов'язані?

— Вони можуть бути пов'язані. Але поки що очевидного зв'язку і фактів, які б підтвердили зв'язаність цих подій, або пов'язаність рюкзаків Авакова з проривом Михайла Саакашвілі і такої аморфної діяльності поліції, та доказів цієї версії немає, хоча вони можуть бути пов'язані.

К слову, в МВД обыски у сына Авакова уже назвали элементом "гибридной войны". Там считают, что такие действия направлены на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности, правоохранительной системы.

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Тем временем директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" высказал мнение, что "конфликт" Петра Порошенко и Авакова раздувают, чтобы отвлечь внимание от происходящего в стране.