В Раде отказываются регистрировать постановление об отстранении Авакова

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Аппарат Верховной Рады отказывается регистрировать проект постановления об отстранении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от должности на время расследования уголовного дела против его сына, заявил в среду внефракционный депутат Юрий Левченко.

"В Верховной Рраде отказываются регистрировать проект постановления об отстранении Авакова. Уже четвертый час пытаюсь зарегистрировать в Верховной Раде проект постановления об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий министра внутренних дел Украины до окончания досудебного расследования в уголовном производстве… которое осуществляется НАБУ", — написал Левченко на своей странице в Facebook.

По его словам, начальник отдела регистрации и учета прохождения законопроектов заявила, что постановление "не соответствует законодательству". Она также пытается дозвониться спикеру Рады Андрею Парубию, однако пока безуспешно.

Левченко считает, что аппарат Рады не регистрирует постановление об отстранении Авакова, поскольку Парубий и глава МВД являются однопартийцами.

Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (тогда заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.