Лукаш о задержании сына главы МВД: надо будет, разнесут НАБУ и суд

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у сына главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова — Александра в Киеве и Харькове, после чего он был задержан в рамках так называемого "дела о рюкзаках" для МВД — по растрате государственных средств при их закупке. Сыну министра уже предъявлены обвинения в растрате и завладении госимуществом.

Обыски у отпрыска министра не обошлись без скандала — полиция оцепила в Харькове дом, заблокировав выход сотрудникам НАБУ. Силовики аргументировали свои действия спецмероприятиями в связи с получением сообщения о минировании. Также накануне в Соломенский суд Киева, где ожидалось рассмотрение меры пресечения для Александра Авакова, прибыли вооруженные люди, экс-советник главы МВД Илья Кива и молодые люди спортивной наружности.

Наряду с этим МВД распространило заявление, что Авакова и членов его семьи пытаются дискредитировать путем распространения недостоверной информации.

Александр Аваков заявил, что процессуальные действия НАБУ связаны с совершенно "политизированным, ангажированным политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее…".

Сам министр считает, что его сын не имеет никакого отношения к коррупционным преступлениям. "Ни мой сын, ни фирмы в которых он учредитель не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", — написал министр в Facebook.

Бывший министр юстиции Елена Лукаш напомнила, что, по версии властей Украины и ее международных партнеров, одной из самых успешных реформ в стране является реформа полиции.

"Не могу не согласиться. Реформа вышла замечательная. Порядок. Безопасность. Раскрываемость. Европейский сервис. Искренне желаю лично столкнуться плодами этой реформы всем нахваливающим", — написала Лукаш в Facebook.

По мнению юриста, задержание сына Авакова можно назвать "очередным ратным подвигом во славу идеалов достоинства".

"СМИ трясет: Министр преспокойно пользует полицию, защищая своего сына от национального антикоррупционного бюро. Рядом с ними — вооруженные спортивные ребята. Надо будет — и НАБУ, и суд разнесут и украсят ими елку на Майдане. В Европе всегда так делают", — подчеркнула экс-министр.

Читайте также: Все это не реанимация "дела о рюкзаках" — пресс-секретарь НАБУ

Как считает Лукаш, Аваков мог заявить о верховенстве закона в стране, внеся залог за своего сына в случае избрания ему соответствующей меры пресечения, однако ни один задержанный НАБУ в Украине пока так и не получил реальный срок.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с сайта Facebook

"НАБУ славно своими одноходовками. Еще никто не сел", - подытожила юрист.