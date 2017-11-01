наверх
01.11.201714:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Лукаш о задержании сына главы МВД: надо будет, разнесут НАБУ и суд

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (34)

    (обновлено: )12
    Бывший министр юстиции Елена Лукаш прокомментировала задержание сына главы МВД по делу о скандальных закупках рюкзаков и напомнила, что после расследований НАБУ еще никто не получил реальные сроки.
    Алекснадра Авакова в окружении силовиков привезли в НАБУ. Архивное фото
    Наталья Седлецкая в Facebook

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у сына главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова — Александра в Киеве и Харькове, после чего он был задержан в рамках так называемого "дела о рюкзаках" для МВД — по растрате государственных средств при их закупке. Сыну министра уже предъявлены обвинения в растрате и завладении госимуществом.

    Александр Аваков
    bagnet.org
    Тренд дня: "звери уже готовы порвать друг другу глотки"

    Обыски у отпрыска министра не обошлись без скандала — полиция оцепила в Харькове дом, заблокировав выход сотрудникам НАБУ. Силовики аргументировали свои действия спецмероприятиями в связи с получением сообщения о минировании. Также накануне в Соломенский суд Киева, где ожидалось рассмотрение меры пресечения для Александра Авакова, прибыли вооруженные люди, экс-советник главы МВД Илья Кива и молодые люди спортивной наружности.

    Наряду с этим МВД распространило заявление, что Авакова и членов его семьи пытаются дискредитировать путем распространения недостоверной информации.

    Александр Аваков заявил, что процессуальные действия НАБУ связаны с совершенно "политизированным, ангажированным политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее…".

    Сам министр считает, что его сын не имеет никакого отношения к коррупционным преступлениям. "Ни мой сын, ни фирмы в которых он учредитель не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", — написал министр в Facebook.

    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua
    Хэллоуин по-украински. Кто стоит за задержанием сына главы МВД

    Бывший министр юстиции Елена Лукаш напомнила, что, по версии властей Украины и ее международных партнеров, одной из самых успешных реформ в стране является реформа полиции.

    "Не могу не согласиться. Реформа вышла замечательная. Порядок. Безопасность. Раскрываемость. Европейский сервис. Искренне желаю лично столкнуться плодами этой реформы всем нахваливающим", — написала Лукаш в Facebook.

    По мнению юриста, задержание сына Авакова можно назвать "очередным ратным подвигом во славу идеалов достоинства".

    "СМИ трясет: Министр преспокойно пользует полицию, защищая своего сына от национального антикоррупционного бюро. Рядом с ними — вооруженные спортивные ребята. Надо будет — и НАБУ, и суд разнесут и украсят ими елку на Майдане. В Европе всегда так делают", — подчеркнула экс-министр.

    Читайте также: Все это не реанимация "дела о рюкзаках" — пресс-секретарь НАБУ

    Как считает Лукаш, Аваков мог заявить о верховенстве закона в стране, внеся залог за своего сына в случае избрания ему соответствующей меры пресечения, однако ни один задержанный НАБУ в Украине пока так и не получил реальный срок.

    Facebook Елены Лукаш
    Скриншот с сайта Facebook

    "НАБУ славно своими одноходовками. Еще никто не сел", - подытожила юрист.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алекснадра Авакова в окружении силовиков привезли в НАБУ. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen