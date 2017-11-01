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    По личное обязательство: суд по делу сына главы МВД

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (55)

    (обновлено: )51
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу сына Авакова
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Суд по делу сына Авакова

    В среду, 1 ноября, Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра внутренних дел Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.

    Сына министра внутренних дел обязали также носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться в правоохранительные органы по первой необходимости.

    Отметим, прокуратура требовала содержания подозреваемого под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

    Смотрите также: Заседание суда по делу сына Авакова

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. По данным СМИ, помимо сына Авакова, в рамках дела также задержаны бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына Авакова Владимир Литвин.

     

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