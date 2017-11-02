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    Политика

    Отставка Авакова: министр не способен уйти красиво – эксперт

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (59)

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    Принимая во внимание общественный резонанс, которым сопровождается дело против сына главы МВД, спутником эмоциональных заявлений Арсена Авакова должно было быть его письменное заявление об отставке, считает политический консультант Юлия Комарова.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

    Александр Аваков. Архивное фото
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    Не на того наехали. "Дело с рюкзачками" закончится ничем

    В то же время как политики, так и представители общественности говорили, что министр должен отстраниться от исполнения обязанностей на время расследования.

    Смотрите также: Как суд отпустил сына главы МВД Авакова под личное обязательство

    Насколько вероятен такой сценарий развития событий, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политический консультант Юлия Комарова.

    "Это было бы правильно, и это — возможно. Потому что это — меньшее зло. На самом деле, повторюсь, все-таки должно быть заявление об отставке. Это был бы красивый политический жест. Но до таких красивых политических жестов 90% нашего политического «олимпа» еще не дожили, не доросли. Поэтому, как промежуточный вариант такой эволюции, есть временное отстранение. И это было бы лучше, чем находиться в должности и своими действиями и высказываниями влиять на следствие и суд", — считает Комарова.

    Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

    В среду, 1 ноября, Соломенский райсуд Киева отпустил Александра Авакова и Сергея Чеботаря под личное обязательство

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