Отставка Авакова: министр не способен уйти красиво – эксперт

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

В то же время как политики, так и представители общественности говорили, что министр должен отстраниться от исполнения обязанностей на время расследования.

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Насколько вероятен такой сценарий развития событий, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политический консультант Юлия Комарова.

"Это было бы правильно, и это — возможно. Потому что это — меньшее зло. На самом деле, повторюсь, все-таки должно быть заявление об отставке. Это был бы красивый политический жест. Но до таких красивых политических жестов 90% нашего политического «олимпа» еще не дожили, не доросли. Поэтому, как промежуточный вариант такой эволюции, есть временное отстранение. И это было бы лучше, чем находиться в должности и своими действиями и высказываниями влиять на следствие и суд", — считает Комарова.

Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

В среду, 1 ноября, Соломенский райсуд Киева отпустил Александра Авакова и Сергея Чеботаря под личное обязательство.