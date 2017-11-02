Мосийчук отошел от наркоза и прокомментировал дело сына Авакова

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Руководители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны отчитаться на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности по делу о задержании сына главы МВД Арсена Авакова Александра. Об этом заявил народный депутат от "Радикальной партии", первый заместитель председателя профильного комитета ВРУ Игорь Мосийчук.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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В среду, 1 ноября, Соломенсккий райсуд Киева отпустил Авакова-младшего под личное обязательство.

"Отойдя от наркоза, просматривал стрим судебного заседания Соломенского суда, где избиралась мера пресечения Александру Авакову. Не хочу и не буду давать политическую, общественную, моральную или любую другую кроме правовой оценки этому процессу.

Выслушав прокурора и изучив материалы дела, как народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВРУ по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности считаю необходимым:

1. Немедленно назначить независимый аудит НАБУ;

2. Настаиваю на немедленном заслушивании на ближайшем задании нашего комитета Директора НАБУ Артема Сытника и главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по вопросам соблюдения их сотрудниками норм уголовно-процессуального кодекса", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Facebook Игоря Мосийчука Комментарий Игоря Мосийчука по Александру Авакову и НАБУ

"За такие деньги, которые им платят украинцы, можно хоть на ночь КПК читать!", — добавил нардеп-"радикал".

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.