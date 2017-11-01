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    Аналитика и комментарии

    Одноходовки или война с коррупцией? Дела и делишки НАБУ

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    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (40)

    (обновлено: )21220
    За более чем два года своего существования Национальное антикоррупционное бюро прославилось громкими делами, за которые никто так и не получил реальные сроки.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело ряд очередных громких задержаний. В этот раз под прицелом детективов бюро оказался сын главы МВД Арсена Авакова — Александр, экс-заместитель Авакова — Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына министра Владимир Литвин. Все они задержаны в рамках уголовного дела о растрате 14 миллионов гривен государственных средств при закупке рюкзаков для подразделений МВД в 2015 году.

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    Напомним, Национальное антикоррупционное бюро было создано в 2015 году, его возглавляет Артем Сытник. Правоохранительный орган с широкими силовыми полномочиями расследует коррупционные дела, к которым причастны государственные служащие высших эшелонов власти.

    О самых громких расследованиях и задержаниях НАБУ, от "черной бухгалтерии" Партии регионов и квартиры Сергея Лещенко до "янтарных схем" Борислава Розенблата и Максима Полякова, а также их результатах — в обзоре РИА Новости Украина.

    "Газовое дело" Онищенко

    Александр Онищенко в 2016 году, в бытность свою народным депутатом, стал фигурантом "газового дела". Так, Онищенко заподозрили в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

    После разразившегося скандала народные избранники лишили Онищенко депутатского иммунитета и дали согласие на его арест. Сам же Онишенко покинул территорию Украины еще до голосования в парламенте за снятие с него депутатской неприкосновенности.

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    НАБУ также отрапортовало, что по "газовым схемам" были задержаны 12 подозреваемых, некоторым из них была избрана мера пресечения в виде ареста, однако через суд была отменена — как это произошло с Валерием Постным. На данный момент "газовое дело" беглого нардепа передано в Апелляционный суд для определения подсудности.

    Задержание Насирова

    В причастности к "схемам Онищенко" заподозрили и главного фискала Романа Насирова. Следователи НАБУ задержали его в начале марта 2017-го, вручив подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением. После этого Насирова от должности отстранили, а сам он "резко заболел", суд арестовал его с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен. После того, как супруга Насирова внесла за него рекордную сумму залога, он вышел на свободу, отрицая обвинения.

    Через почти полгода суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного от должности фискала, а Насиров заявил, что обжаловал свое задержание в Евросуде по правам человека. На данный момент мера пресечения для него продлена до 14 декабря, а СМИ не так давно сообщали, что Насиров вернулся на работу в ГФС.

    Мартыненко, "Энергоатом" и ВостГОК

    В орбите расследований НАБУ оказался и уже бывший народный депутат Николай Мартыненко. В 2015-ом году на фоне разразившегося коррупционного скандала он сложил депутатские полномочия, однако НАБУ задержало экс-депутата только в апреле нынешнего года. Его обвинили в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" и завладении имуществом госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
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    Несмотря на громкие обвинения, суд отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из "Народного фронта" и министров. Само же подозрение о завладении имуществом "Энергоатома" экс-нардепу сообщили только в конце октября, после чего в ответ он обвинил директора НАБУ Артема Сытника в незаконном воздействии на судей для получения выгодных для себя решений.

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    Дела Полякова и Розенблата

    В список фигурантов антикоррупционных расследований НАБУ также попали народные избранники Борислав Розенблат ("Блок Петра Порошенко") и Максим Поляков ("Народный фронт"). Нардепов заподозрили в незаконном лоббировании интересов иностранной компании, заинтересованной в добыче янтаря в Украине. Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с нардепов, однако не дала добро на задержание и арест.

    Позднее суд обязал Розенблата внести залог в размере 7 млн грн, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира. После того, как электронный браслет был снят, народный избранник был задержан в столичном аэропорту при попытке бегства из страны с золотом и бриллиантами. На сегодняшний день Розенблат снова ходит в спецбраслете, а расследование "янтарных схем" продолжается.

    По материалам открытых источников интернет

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