Розенблат! Золото! Бриллианты! Соцсети о неудачном побеге нардепа

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Раньше в Украине только прокуроры бриллиантовые, теперь и и бриллиантовые депутаты появились. В четверг, 19 октября, в аэропорту "Киев" сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата, пытавшегося вылететь в Германию. При себе у народного избранника имелись и золото, и бриллианты… Сам Розенблат заявил, что о своей поездке в Германию НАБУ предупреждал а бриллиантов… не было у него никаких бриллиантов. "Золото было, не говорю, что дешевое, подарки для маленьких детей. О бриллиантах, драгоценностях нет и речи", — заявил нардеп в интервью одному из украинских СМИ.

Однако в НАБУ говорят, что не в бриллиантах дело — Розенблат пытался вывезти возможные улики по "янтарному делу". Напомним, нардеп является фигурантом так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл. На днях с Розенблата сняли электронный браслет, который он носил с августа, находясь под домашним арестом.

В соцсетях неудачный побег Розенблата вызвал немало противоречивых комментариев: "Кто дал добро следователям НАБУ пересекать границу и останавливать борт? Это может делать только СБУ для пресечения террористического акта"; "А ведь еще каких-то четыре дня назад Борислав Розенблат даже брал кого-то в зале суда на поруки". "Я так понимаю народный депутат Розенблат просто ехал в Германию добиваться там легализации добычи янтаря", — есть в сетях и такие версии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook