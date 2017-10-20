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    Аналитика и комментарии

    Розенблат! Золото! Бриллианты! Соцсети о неудачном побеге нардепа

    Тема:

    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (401)

    (обновлено: )263
    Скандально известный "янтарный" нардеп Борислав Розенблат пытался бежать в Германию с золотом и бриллиантами… Но не получилось — с рейса его сняли работники НАБУ. Как отреагировали на такую новость сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Раньше в Украине только прокуроры бриллиантовые, теперь и и бриллиантовые депутаты появились. В четверг, 19 октября, в аэропорту "Киев" сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата, пытавшегося вылететь в Германию. При себе у народного избранника имелись и золото, и бриллианты… Сам Розенблат заявил, что о своей поездке в Германию НАБУ предупреждал а бриллиантов… не было у него никаких бриллиантов. "Золото было, не говорю, что дешевое, подарки для маленьких детей. О бриллиантах, драгоценностях нет и речи", — заявил нардеп в интервью одному из украинских СМИ.

    Однако в НАБУ говорят, что не в бриллиантах дело — Розенблат пытался вывезти возможные улики по "янтарному делу". Напомним, нардеп является фигурантом так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долл. На днях с Розенблата сняли электронный браслет, который он носил с августа, находясь под домашним арестом.

    В соцсетях неудачный побег Розенблата вызвал немало противоречивых комментариев: "Кто дал добро следователям НАБУ пересекать границу и останавливать борт? Это может делать только СБУ для пресечения террористического акта"; "А ведь еще каких-то четыре дня назад Борислав Розенблат даже брал кого-то в зале суда на поруки". "Я так понимаю народный депутат Розенблат просто ехал в Германию добиваться там легализации добычи янтаря", — есть в сетях и такие версии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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