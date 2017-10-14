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    Общество

    ГПУ сняла обвинения с охранников нардепа Розенблата

    (обновлено: )9
    На заседании Соломенского районного суда Киева с участием самого Борислава Розенблата прокурор Валентин Мусияка объявил, что к преступлению "не причастны Ярощук и Адобаш", которым ранее сообщали о подозрении.
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура изменила статус охранникам внефракционного народного депутата Украины (ранее фракция "Блок Петра Порошенко") Борислава Розенблата в деле о получении взятки, передает "Укринформ".

    Накануне, 13 октября, на заседании Соломенского районного суда Киева с участием Розенблата прокурор Валентин Мусияка объявил, что к преступлению "не причастны Ярощук и Адобаш", которым ранее сообщали о подозрении.

    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Разумков о будущем депутатов Розенблата, Полякова, Добкина

    "В других обстоятельствах все так же", – отметил он.

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    В комментарии СМИ Мусияка рассказал, что статьи квалификации преступления, в котором подозревается Розенблат, не изменились.

    "Единственное – что он теперь подозревается в совершении преступления, которое инкриминировалось ранее, не группе лиц, а лично", – сказал прокурор.

    В июне сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" на улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

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    Борислав Розенблат является фигурантом так называемого "янтарного дела". В действиях скандального нардепа ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в $280 000/ Депутата подозревают nfr;t в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.

    Напомним, в августе мера пресечения Розенблату в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета была продлена до 17 октября.

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