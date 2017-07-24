Розенблат внес залог, но отказался сдать загранпаспорта

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Верховной Рады Борислав Розенблат сообщил, что внес залог 7 млн гривен согласно решению суда о мере пресечения, об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

Розенблат также сообщил, что отказался сдать заграничные паспорта.

Борислав Розенблат, Facеbook Пост Борислава Розенблата в Facеbook

"Сегодня в 9:00 команда моих адвокатов обратилась в Соломенский суд с просьбой разъяснить: как на меня могли возложить обязанность сдать загранпаспорт другого человека. Повторяю — не мой паспорт, а паспорт другого человека! Прокуратура, увлекшись пиаром, даже не читает "макулатуру", которую дает на подпись судье. А суд почему-то верит ей на слово. Но тогда чьи материалы рассматривались, если фактически там указана другая личность? Лично я выполнил все требования постановления, кроме этого", — написал нардеп.

По словам политика, прокуратура в ручном режиме оперативно начала исправлять описки в суде.

"Исправить можно запятую или букву в слове, но отнюдь не отдельное процессуальное обязательство. Такое исправление приравнивается к рассмотрению отдельной меры пресечения, а это большая процедура", — пишет Розенблат.

Розенблат проинформировал что обратился с жалобой в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры на действия заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуроры Владимира Кривенко, который по его мнению, разгласил материалы досудебного следствия.

Напомним, ранее на народного депутата Борислава Розенблата надето средство электронного контроля перемещения, так называемый "электронный браслет".

Как сообщалось ранее, Соломенский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату и установил ему залог в размере 7 миллионов гривен.