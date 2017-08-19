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    Политика

    Суд продлил меру пресечения Розенблату

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (172)

    (обновлено: )26
    Бориславу Розенблату продолжили меру пресечения до 17 октября 2017 года. Как отмечается, депутат продолжит носить электронный браслет. Прокуроры сообщили, что Розенблат может покинуть страну.
    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Суд в Киеве продлил меру пресечения депутату Бориславу Розенблату до 17 октября, сообщает в субботу сайт украинского телеканала "5 канал".

    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Разумков о будущем депутатов Розенблата, Полякова, Добкина

    "Народному депутату Бориславу Розенблату продолжили меру пресечения до 17 октября 2017 года… Депутат и в дальнейшем будет носить электронный браслет… Прокуроры заверили суд, что Розенблат может покинуть территорию Украины, поскольку у него есть имущество на территории Германии", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее на народного депутата Борислава Розенблата надето средство электронного контроля перемещения, так называемый "электронный браслет".

    Как сообщалось ранее, Соломенский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату и установил ему залог в размере 7 миллионов гривен.

     

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