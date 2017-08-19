Суд продлил меру пресечения Розенблату

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Суд в Киеве продлил меру пресечения депутату Бориславу Розенблату до 17 октября, сообщает в субботу сайт украинского телеканала "5 канал".

"Народному депутату Бориславу Розенблату продолжили меру пресечения до 17 октября 2017 года… Депутат и в дальнейшем будет носить электронный браслет… Прокуроры заверили суд, что Розенблат может покинуть территорию Украины, поскольку у него есть имущество на территории Германии", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на народного депутата Борислава Розенблата надето средство электронного контроля перемещения, так называемый "электронный браслет".

Как сообщалось ранее, Соломенский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату и установил ему залог в размере 7 миллионов гривен.