Охранник нардепа от БПП Розенблата попался на крупной взятке

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки, сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки. При нем были 200 тысяч долларов", — отметил источник.

По его словам, спецоперация проходила в одном из ресторанов Киева, расположенного на улице Владимирской.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали по подозрению во взятке в 5 миллионов долларов представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такую сумму денег представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам. По данным Луценко, задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.