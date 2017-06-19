наверх
19.06.201723:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Охранник нардепа от БПП Розенблата попался на крупной взятке

    (обновлено: )14120
    По информации СМИ, сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки, при нем были 200 тысяч долларов.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки, сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net
    Коррупции - бой! Спецоперация по задержанию таможенника на взятке

    "Сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки. При нем были 200 тысяч долларов", — отметил источник.

    По его словам, спецоперация проходила в одном из ресторанов Киева, расположенного на улице Владимирской.

    Ранее  генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали по подозрению во взятке в 5 миллионов долларов представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такую сумму денег представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам. По данным Луценко, задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Александр Турчинов в зоне проведения АТО
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Париж: наезд авто на фургон полиции
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве