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    Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн

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    По словам генпрокурора Юрия Луценко, деньги представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.
    Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали по подозрению во взятке в 5 миллионов долларов представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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    "Генпрокуратура Украины совместно с управлением СБУ во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 миллионов долларов задержали одну из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которая разработала преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации", — написал генпрокурор в среду в Facebook.

    Как пояснил генпрокурор, такую сумму денег представитель фонда затребовала за невмешательство в порядок погашения банками обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам. По данным Луценко, задержанной, чья фамилию не уточняется, грозит до 12 лет лишения свободы.

    Фонд гарантирования вкладов физических лиц работает с целью защиты прав и законных интересов вкладчиков банков. Основной задачей фонда является обеспечение функционирования системы гарантирования вкладов физических лиц, выведение неплатежеспособных банков с рынка.

    Как указано на сайте фонда, руководящими органами фонда являются административный совет и исполнительная дирекция. Административный совет фонда состоит из пяти человек и формируется путем делегирования в ее состав одного представителя Кабинета министров Украины, двух представителей Национального банка Украины, одного представителя профильного комитета Верховной Рады и директора-распорядителя фонда. Административный совет фонда ежегодно избирает председателя административного совета фонда из числа его членов.

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке и задержали в Киеве замначальника одного из управлений ГПУ. Правоохранители установили, что прокурор требовал от гражданина 3 тысячи долларов за то, чтобы дать указание органам досудебного расследования активизировать следственные действия в уголовных производствах, в которых человек является потерпевшим.

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