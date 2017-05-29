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    В Умани декана университета взяли на взятке

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    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве (120)

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    По информации прокуратуры Черкасской области, декан задержан с поличным, непосредственно во время получения им части обусловленных средств в сумме 2 тысяч гривен, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия.
    В Умани декана университета взяли на взятке
    Прокуратура Черкасской области

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Декана одного из факультетов Уманского национального университета садоводства, который требовал от студента 3 тысяч гривен за содействие в сдаче сессии, задержали с поличным. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

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    "Указанное лицо задержано с поличным, непосредственно во время получения им части обусловленных средств в сумме 2 тыс. грн., которые изъяты в ходе осмотра места происшествия", — говорится в сообщении.

    Прокуратура Черкасской области
    В Умани декана университета взяли на взятке

    Происходит расследование в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

    Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке и задержали в Киеве замначальника одного из управлений ГПУ.

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